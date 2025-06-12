انخفاض طفيف في أسعار نفط البصرة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار نفط البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، على الرغم من القفزة التي حصلت في أسعار الخام عالمياً على خلفية تطورات الشرق الأوسط.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 17 سنتاً بما يعادل 0.27%‎‎ ليصل إلى 63.56 دولاراً، كما هبطت أسعار الخام المتوسط 17 سنتاً بما يعادل 0.24% ‎ليصل إلى 66.36 دولاراً.

يأتي ذلك على الرغم من ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت والخام الأمريكي متأثرة بالتوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وبلغ سعر برنت 69.43 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 67.84 دولاراً.