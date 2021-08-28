انخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم 147400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
فيما سجلت أسعار الدولار ليوم الخميس الماضي 147450 دينارا لكل 100 دولار.
وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.