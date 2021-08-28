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انخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-28T07:01:34+0000
انخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم 147400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت أسعار الدولار ليوم الخميس الماضي 147450 دينارا لكل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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