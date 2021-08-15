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انخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في كوردستان (تحديث)

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-15T07:03:20+0000
انخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في كوردستان (تحديث)

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم 147950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح صباح يوم أمس السبت 148000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا، مقارنة بيوم الخميس الماضي حيث بلغ سعر البيع 148100 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147800 دينار لكل 100 دولار.

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