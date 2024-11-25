انخفاض طفيف في أسعار خام البصرة

شفق نيوز/ شهدت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط" انخفاضاً طفيفاً، اليوم الاثنين، على الرغم من استقرار أسعار النفط العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار 6 سنتات لتسجل 69.83 دولاراً للبرميل، في حين تراجعت أسعار خام البصرة المتوسط بنفس القدر لتصل إلى 72.28 دولاراً للبرميل.

وفي الوقت نفسه، استقرت أسعار النفط العالمية عند أعلى مستوياتها في أسبوعين، بعد أن حققت مكاسب بلغت 6% خلال الأسبوع الماضي، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بين القوى الغربية ومنتجي النفط الرئيسيين، روسيا وإيران، مما يزيد من مخاطر تعطل الإمدادات.