انخفاض طفيف في أسعار خامي البصرة وسط تراجع عالمي

شفق نيوز/ شهدت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط" انخفاضاً طفيفاً، يوم الخميس، بالتوازي مع تراجع أسعار النفط العالمية.

حيث انخفض سعر خام البصرة الثقيل بمقدار 4 سنتات، ليصل إلى 67.96 دولاراً للبرميل، بينما انخفض سعر خام البصرة المتوسط بنفس المقدار، ليصل إلى 70.96 دولاراً للبرميل.

يأتي هذا الانخفاض في أسعار الخام بعد تراجع أسعار النفط العالمية، والذي أثارته مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي إثر خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بما يفوق التوقعات.