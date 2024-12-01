انخفاض طفيف في أسعار الدولار بأسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي انخفاضاً طفيفاً، صباح اليوم الأحد، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد سجلت 150 ألف دينار لكل 100 دولار، مقارنة بـ150 ألفاً و100 دينار لكل 100 دولار صباح أمس السبت.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت عند 151 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما بلغت أسعار الشراء 149 ألف دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل، شهدت أسعار الدولار انخفاضاً طفيفاً أيضاً، حيث سجلت محال الصيرفة سعر بيع قدره 150 ألف دينار مقابل 100 دولار، وسعر شراء بلغ 149 ألفاً و900 دينار لكل 100 دولار.