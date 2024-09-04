انخفاض طفيف في أسعار الدولار بأسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا صباح اليوم الأربعاء في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجل سعر الصرف 149,200 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنةً بـ 149,300 دينار لكل 100 دولار صباح أمس الثلاثاء.

وفي محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، استقر سعر بيع الدولار عند 150,250 ديناراً، بينما بلغ سعر الشراء 148,250 ديناراً لكل 100 دولار.

كما شهدت أسواق أربيل انخفاضًا في سعر صرف الدولار، حيث سجلت محال الصيرفة سعر بيع بلغ 149,200 دينار مقابل كل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 149,100 دينار.