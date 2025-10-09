انخفاض طفيف في خامي البصرة متأثراً بالتراجع العالمي

شفق نيوز- بغداد

سجلت أسعار خامي البصرة "الثقيل والمتوسط"، اليوم الخميس، انخفاضًا طفيفًا بالتزامن مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، نتيجة انحسار المخاطر الجيوسياسية وارتفاع قيمة الدولار الأميركي.

ووفقاً لبيانات عالمية، تراجع خام البصرة "الثقيل" بمقدار 9 سنتات أو ما يعادل 0.14% ليصل إلى 64.8 دولارًا للبرميل، كما انخفض خام البصرة المتوسط بالقيمة ذاتها بنسبة 0.14% ليبلغ 65.63 دولارًا للبرميل.

وجاء هذا الانخفاض بعد تراجع أسعار النفط العالمية، إذ هبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 34 سنتًا أو بنسبة 0.51% لتسجل 65.91 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 38 سنتًا أو بنسبة 0.61% ليصل إلى 62.17 دولارًا للبرميل.

ويعزو محللون هذا التراجع إلى انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط عقب إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، فضلًا عن صعود الدولار الأميركي الذي زاد من الضغط على أسعار الخام في الأسواق العالمية.