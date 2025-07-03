انخفاض طفيف في الدين العام الداخلي للعراق

شفق نيوز - بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، عن انخفاض طفيف في الدين العام الداخلي مع نهاية شهر نيسان/أبريل من العام 2025.

وقال البنك في احصائية رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان "الدين العام الداخلي للعراق انخفض في نهاية شهر نيسان من العام الجاري ليبلغ 85 ترليونا و 503 مليارات دينار عراقي، منخفضا عن شهر آذار/مارس الذي بلغ 85 ترليونا و 536 مليار دينار".

واضاف البنك ان "الانخفاض جاء نتيجة تسديد قروض المؤسسات المالية لتبلغ 19 ترليونا و 119 مليار دولار بعد أن كانت 19 ترليونا و 152 مليار دولار".

واشار الى ان "الديون المتبقية هي بذمة وزارة المالية البالغة 756 مليار دينار، و ديون الحوالات الخزينة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية البالغة 51 ترليونا و30 مليار دينار، اضافة الى حوالات خزينة على حساب وزارة المالية بمقدار ترليونين، و30 مليار دينار، وديون الأجل الوطنية مستحقات الفلاحين بمقدار 12 ترليونا و 568 مليار دولار".