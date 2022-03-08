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انخفاض طفيف في اسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-08T15:12:50+0000
انخفاض طفيف في اسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي بشكل طفيف، مساء الثلاثاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد اقفلت، مساء اليوم، على  147350 ديناراً عراقياً، حيث كانت الاسعار صباح هذا اليوم قد سجلت  147400 ديناراً مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية انخفضت في بغداد حيث بلغ سعر البيع  147750 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 146750 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

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