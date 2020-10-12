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انخفاض طفيف في اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-12T07:47:16+0000
انخفاض طفيف في اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي في اسواق العاصمة العراقية بغداد واقليم كوردستان بشكل طفيف اليوم الاثنين 12 تشرين الاول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 123800 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 123800 دينار مقابل 100 دولار.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم امس الاحد 123900 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغت 124250 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 123250 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا طفيفا ايضا حيث بلغ سعر البيع 123800 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع  123600 لكل مائة دولار امريكي.

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