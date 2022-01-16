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انخفاض طفيف في اسعار الذهب في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-16T08:55:46+0000
انخفاض طفيف في اسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل طفيف، اليوم الاحد (16 كانون الثاني 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 373 الف دينار، و سعر الشراء 369 الفاً ،فيما سجلت اسعار الذهب ليوم امس السبت 374 الف دينار للمثقال الواحد .

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 343 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 339 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 375 الف دينار و380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً، و350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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