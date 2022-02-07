انخفاض طفيف في اسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الاثنين، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلتا في بغداد على 147875 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي.

فيما كانت الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم 147900 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا؛ إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.