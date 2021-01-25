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انخفاض طفيف في اسعار الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-25T07:46:07+0000
انخفاض طفيف في اسعار الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد، واقليم كوردستان بشكل طفيف، اليوم الاثنين 25 كانون الثاني 2021

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 145600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وهي الأسعار نفسها في بورصة الحارثية ببغداد.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد عند افتتاحها صباح امس الاحد 145650 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 145700 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145400 دينار لكل مائة دولار امريكي.

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