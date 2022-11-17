انخفاض طفيف أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم 148400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار ليوم امس الاربعاء 148450 دينارا عراقيا مقابل 100دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148400 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148300 دينار لكل 100 دولار امريكي.