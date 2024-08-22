انخفاض طفيف بأسعار نفط البصرة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط بشكل طفيف، يوم الخميس، مع تذبذب أسعار النفط عالمياً.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 24 سنتاً، ليصل إلى 72.37 دولاراً، كما انخفضت أسعار الخام المتوسط 24 سنتاً ليصل إلى 75.37 دولاراً.

وتذبذبت أسعار النفط العالمي، حيث ساعدت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يخفض أسعار الفائدة، في التخفيف من أثر البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة عن الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.