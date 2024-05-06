انخفاض طفيف بأسعار نفط البصرة رغم الارتفاع العالمي

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط" بشكل طفيف، يوم الاثنين، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمي.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 8 سنتات ليصل الى 81.9 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 7 سنتات ليصل الى 84.2 دولارا ً

وارتفعت اسعار النفط العالمي بعد قرار السعودية برفع سعر الخام لمعظم المناطق في يونيو/حزيران المقبل، وتضاؤل احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مما جدد المخاوف من اتساع نطاق الصراع.