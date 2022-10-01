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انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-01T14:14:12+0000
انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم السبت، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزية اقفلتا في بغداد على 147450 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

فيما كانت أسعار البيع في البورصة صباح هذا اليوم 147500 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع  148000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء  147000 دينار لكل 100 دولار.

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