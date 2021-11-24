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انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-24T14:19:47+0000
انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي بشكل طفيف، مساء الاربعاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت، مساء اليوم، في بغداد على147900 دينار عراقي، مقابل 100 دولار  امريكي.

وسجلت الاسعار صباح اليوم 147950 ديناراً مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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