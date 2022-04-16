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انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-16T07:26:31+0000
انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، 147750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

وسجلت الاسعار صباح يوم الخميس الماضي 147775 دينار اً مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148250 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها.

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