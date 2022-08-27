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انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد 

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-27T07:39:01+0000
انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد 

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 147950 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار أمريكي، مبينا أن الأسعار كانت قد سجلت يوم الخميس الماضي 148000 دينار مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها، الا ان محلات الصيرفة بالأسواق المحلية تداولت الدولار فيها بسعر بيع بلغ 148125 دينارا مقابل كل 100 دولار وسعر شراء 148050 دينارا لكل 100 دولار.

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