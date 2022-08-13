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انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد 

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-13T07:28:14+0000
انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد 

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم  148550 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم الخميس الماضي 148600 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  149000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها، الا ان محلات الصيرفة بالأسواق المحلية تداولت الدولار فيها حيث بلغ سعر البيع 148600 دينار مقابل كل 100 دولار، وسعر شراء 148500 دينار مقابل 100 دولار.

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