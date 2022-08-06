انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد 

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في العاصمة بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 148600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم الخميس الماضي 148650 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فإن بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها، الا ان محلات الصيرفة بالاسواق المحلية تداولت الدولار فيها حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا مقابل 100 دولار وسعر شراء 148650 دينارا.