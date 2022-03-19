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انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-19T07:26:14+0000
انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم، 147250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الاسعار ليوم الخميس الماضي 147300 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها.

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