انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 147200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت اسعار صرف الدولار ليوم امس الاربعاء 147250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا طفيفا ايضا، مقارنة بيوم الاحد الماضي قبل اغلاقها بمناسبة حلول اعياد نوروز حيث بلغ سعر البيع 147400 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147100 دينار لكل 100 دولار امريكي.