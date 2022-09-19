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انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-19T07:26:02+0000
انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم  147850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاحد 147900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار. 

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء  147900 دينار.

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