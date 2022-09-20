سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-20T07:34:38+0000
انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراق اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلت صباح اليوم  147650 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار ليوم امس الاثنين 147850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 149900 دينار لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 147800 دينار لكل 100 دولار أمريكي.

related

انخفاض اسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Date: 2021-10-20 14:51:41
انخفاض اسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها بإقليم كوردستان

Date: 2022-09-01 06:58:34
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها بإقليم كوردستان

الدولار يرتفع مع اغلاق اسواق بغداد

Date: 2021-10-12 14:38:17
الدولار يرتفع مع اغلاق اسواق بغداد

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2022-09-14 07:35:37
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2022-06-23 07:25:08
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2022-01-20 07:27:04
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

انخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها بإقليم كوردستان

Date: 2022-05-08 07:24:14
انخفاض طفيف في أسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها بإقليم كوردستان

ارتفاع اسعار صرف الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

Date: 2022-06-12 14:53:40
ارتفاع اسعار صرف الدولار مع اغلاق بورصة بغداد