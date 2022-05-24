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انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-24T07:19:40+0000
انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد واقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ   148100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت اسعار البورصة ليوم الاحد الماضي 148150 ديناراً مقابل 100 دولار، إذ لم تفتح البورصات ابوابها امس الاثنين بسبب العاصفة الترابية.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا طفيفا ايضا ، حيث بلغ سعر البيع 148150 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء  148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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