انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد وكوردستان بشكل طفيف اليوم الخميس 19 تشرين الثاني 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 124900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 124900 دينار مقابل 100 دولار.

سجلت اسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم أمس الأربعاء 124950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 124500 دينار لكل 100 دولار أمريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 124900 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 124700 لكل مائة دولار أمريكي.