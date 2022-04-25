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انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-25T07:28:12+0000
انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

وسجلت الاسعار ليوم امس الاحد 147500 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147450 ديناراً لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147300 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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