انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها بكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار في اسواق العاصمة بغداد بشكل طفيف، فيما استقرت في اقليم كوردستان اليوم الاثنين 26 تشرين الاول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 124850 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 124850 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت في بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم امس الاحد 125000 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت ايضاً في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125250 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 124250 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 125100 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 124900 لكل مائة دولار امريكي.