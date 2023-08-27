انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار بشكل طفيف اليوم الأحد، في أسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152900 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم أمس السبت 153000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 153400 دينار مقابل 100 دولار وسعر الشراء 153300 دينار مقابل 100 دولار.