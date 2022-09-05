انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار ببغداد وارتفاعها في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد فيما ارتفعت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، مبينا أن الاسعار ليوم امس الاحد كانت قد سجلت 148050 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت أسعار صرف الدولار ارتفاعا، حيث بلغ سعر البيع 148200 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 148100 دينار لكل 100 دولار.