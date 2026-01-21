انخفاض طفيف بأسعار خام البصرة مع تراجع النفط عالميًا

شفق نيوز - بغداد

انخفضت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط ، يوم الأربعاء، مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 9 سنتات بما يعادل 0.15%‎‎ ليصل الى 59.35 دولاراً للبرميل، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 9 سنتات بما يعادل 0.15% ليصل 61.80 دولاراً للبرميل.

وانخفضت أسعار حيث فاق التراكم المتوقع لمخزونات النفط الخام الأمريكية التوقف المؤقت للإنتاج في حقلين كبيرين في كازاخستان والضغوط الجيوسياسية الناجمة عن تهديدات الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية بسبب محاولتها السيطرة على جرينلاند.

وسجل خام برنت 64.20 دولاراً للبرميل فيما سجل الخام الأميركي 59.78 دولاراً للبرميل.