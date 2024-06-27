انخفاض طفيف بأسعار خام البصرة مع تراجع النفط العالمي

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط" بشكل طفيف، يوم الخميس، مع تراجع أسعار النفط العالمي.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 11 سنتا ليصل إلى 82.87 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 11 سنتا ليصل الى 85.72 دولارا.

وانخفضت أسعار النفط العالمي، بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية عززت المخاوف من تباطؤ الطلب في أكبر مستهلك للنفط، إلا أن القلق من احتمال أن يؤدي أي اتساعٍ محتمل في حرب غزة لاضطراب إمدادات الشرق الأوسط حد من التراجعات.