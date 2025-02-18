انخفاض طفيف بأسعار خام البصرة مع استقرار النفط عالمياً

انخفاض طفيف بأسعار خام البصرة مع استقرار النفط عالمياً
2025-02-18T06:09:38+00:00

شفق  نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط بشكل طفيف اليوم الثلاثاء، مع استقرار الأسعار في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل  سنتا واحدا بما يعادل 0.01% ليصل  الى 74.52 دولارا، وانخفض أسعار خام المتوسط سنتا واحداً أيضاً بما يعادل 0.01 % ليصل الى 77.57  دولاراً.

وسجل خام برنت اليوم 75.27 دولاراً بارتفاع بلغ 7 سنتات، وسجل خام تكساس الأمريكي  71.36 دولارا بارتفاع بلغ 42 سنتا.

وقال مندوبون من منظمة أوبك إن التحالف يفكر في تأجيل سلسلة الزيادة الشهرية المقررة في نيسان لدعم أسعار النفط.

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon