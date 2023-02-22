انخفاض طفيف بأسعار خام البصرة

2023-02-22T05:41:28.000000Z

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل بشكل طفيف، اليوم الاربعاء، مع انخفاض اسعار النفط عالميا.

وانخفض خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 18 سنتا بما يعادل 0.23% ليصل الى 79.81 دولارا للبرميل الواحد.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 18 سنتا بما يعادل 0,24% ليصل الى 74.06 دولارا.

وشهدت اسعار النفط العالمية انخفاضا بأكثر من 1% ليوم امس الثلاثاء وليستمر الانخفاض اليوم ايضا مع ترقب بخفض الفائدة مما قد يخفض النمو الاقتصادي ويحد من الطلب العالمي على الوقود.

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