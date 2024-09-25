انخفاض طفيف بأسعار خامي البصرة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط، بشكل طفيف، اليوم الاربعاء، برغم من استقرار اسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 2 سنتين، ليصل الى 69.37 دولاراً، وانخفضت أسعار خام المتوسط 2 سنتين ليصل إلى 72.37 دولاراً.

واستقرت أسعار النفط، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة مع تلاشي الإثارة بشأن التحفيز الاقتصادي في الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم لكن تقريرا للصناعة يظهر انخفاض مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة دعم السوق.