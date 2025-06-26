انخفاض طفيف بأسعار خامي البصرة

شفق نيوز - بغداد -البصرة

انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، يوم الخميس، بشكل طفيف، بالرغم من ارتفاع النفط عالميا.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 16 سنتا، بما يعادل 24%‎‎ ليصل إلى 65.48 دولارا، كما انخفضت أسعار خام المتوسط 16 سنتاً بما يعادل 23% ‎ليصل إلى 68.28 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط عالميا موسعة مكاسبها من الجلسة السابقة، مدفوعة بانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، ما يعكس مؤشرات على قوة الطلب، في وقت ما يزال فيه المستثمرون يتعاملون بحذر مع التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لا سيما ما يتعلق بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وبلغ سعر خام وبرنت 67.83 دولاراً، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 65.12 دولاراً.