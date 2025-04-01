انخفاض طفيف بأسعار خامي البصرة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 5 سنتات بما يعادل 0.07% ليصل الى 71.28 دولارا، وانخفضت أسعار خام المتوسط 5 سنتات ليصل الى 74.33 دولارا.

وانخفضت أسعار النفط بشكل طفيف حيث طغت المخاوف بشأن الحرب التجارية على تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الخام الروسي.

وسجل خام برنت 74.67 دولارا بانخفاض 10 سنتات وسجل الخام الأمريكي 71.37 دولارا بانخفاض بلغ 11 سنتا.