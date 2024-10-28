انخفاض طفيف بأسعار خامي البصرة

شفق نيوز/ شهدت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط" انخفاضًا طفيفًا، اليوم الاثنين، تزامنًا مع تراجع أسعار النفط العالمي.

حيث انخفض سعر خام البصرة الثقيل بمقدار 8 سنتات ليصل إلى 69.42 دولاراً، كما انخفض سعر خام البصرة المتوسط بنفس القيمة ليصل إلى 72.58 دولاراً.

ويأتي هذا الانخفاض في أسعار النفط العالمي بعد الضربة التي وجهتها إسرائيل لإيران مطلع الأسبوع، والتي استهدفت منشآت عسكرية دون أن تتسبب في تعطيل إمدادات الطاقة، مما ساهم في تخفيف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.