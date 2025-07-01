انخفاض طفيف بأسعار خامي البصرة مع تراجع النفط

شفق نيوز- بغداد/البصرة

انخفضت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل المتوسط بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، مع انخفاض النفط في الأسواق العالمية

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 2 سنت بما يعادل 0.03%‎‎ ليصل الى 65.51 دولارا، وانخفضت أسعار خام المتوسط 2 سنت بما يعادل 0.03 % ‎ليصل 68.51 دولارا.

تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، اليوم الثلاثاء، متأثرة بتوقعات زيادة إنتاج أوبك وحلفائها في أغسطس/آب، ومخاوف من تباطؤ اقتصادي مدفوع باحتمال رفع الرسوم الجمركية الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 16 سنتا أو 0.24% إلى 66.58 دولارا للبرميل بحلول الساعة الـ 00:00 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا أو 0.31% إلى 64.91 دولارا للبرميل، وفقا لوكالة "رويترز".