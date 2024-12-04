انخفاض طفيف بأسعار خامي البصرة مع استقرار النفط عالميا

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل و خام البصرة المتوسط بشكل طفيف، اليوم الاربعاء، مع استقرار اسعار النفط في الأسواق العالمية.

انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 16 سنتا ليصل إلى 67.28 دولاراً، وانخفضت أسعار خام المتوسط 16 سنتاً ليصل إلى 70.43 دولاراً

واستقرت أسعار النفط في الأسواق العالمية مع تقييم المشاركين في السوق لارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة وكذلك احتمال تمديد أوبك+ لتخفيضات الإمدادات.