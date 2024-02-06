انخفاض طفيف بأسعار النفط

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط بقدر طفيف في التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، بينما يقيم المتعاملون زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط لمناقشة هدنة في قطاع غزة الفلسطيني.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنتين لتصل إلى 77.97 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:01 بتوقيت جرينتش، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات لتصل إلى 72.75 دولارا للبرميل. وارتفع كلا العقدين بمقدار واحد بالمئة تقريبا يوم الاثنين في أول ارتفاع في أربع جلسات.

وواصلت الولايات المتحدة هجماتها على جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، والتي أدت هجماتها على سفن الشحن إلى تعطيل طرق تجارة النفط العالمية.

وفي روسيا، قصفت طائرتان مسيرتان أوكرانيتان أكبر مصفاة لتكرير النفط في جنوب البلاد يوم السبت، حسبما قال مصدر في كييف لرويترز. وهذا أحدث هجوم في سلسلة من الهجمات على منشآت النفط الروسية، مما أدى إلى انخفاض صادرات روسيا من النفتا، وهي مادة خام بتروكيماوية.

ويترقب المتعاملون في السوق بيانات الصناعة المقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الثلاثاء بشأن مخزونات الخام الأمريكية. وقدر خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات الخام ارتفعت في المتوسط بنحو 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من فبراير شباط.