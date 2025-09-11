انخفاض طفيف بأسعار النفط وسط ضعف الطلب وتباطؤ الاقتصاد في أميركا

شفق نيوز- متابعة

سجلت أسعار النفط انخفاضاً طفيفاً، يوم الخميس، في ظل ضعف الطلب على الخام في أميركا، إلى جانب احتمالات زيادة الإمدادات على نطاق واسع، رغم تصاعد التوتر في الشرق الأوسط والحرب الروسية في أوكرانيا.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.2% إلى 67.35 دولاراً للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.2% مسجلة 63.53 دولاراً للبرميل.

وكانت عقود الخامين القياسيين ارتفعت بأكثر من دولار أمس الأربعاء بعد الهجوم الإسرائيلي على القيادة السياسية لحركة حماس في قطر أول أمس الثلاثاء، ومع قيام بولندا باستنفار دفاعاتها الجوية والدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي لإسقاط طائرات مسيرة يشتبه في أنها روسية كانت قد ضلت طريقها ودخلت إلى مجالها الجوي خلال هجوم على غرب أوكرانيا.

إلا أن هجمات الشرق الأوسط وإسقاط المسيرات في بولندا لم ينطو على خطر مباشر يهدد إمدادات النفط، ومن ثم تحول الاهتمام إلى توازنات العرض والطلب وسط ارتفاع مخزونات النفط وانخفاض أسعار المنتجين وتباطؤ سوق العمل الذي يعكس ضعف الاقتصاد الأميركي.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام في أميركا ارتفعت 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 أيلول/ سبتمبر الجاري مقابل توقعات بسحب مليون برميل، فيما زادت مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل مقابل توقعات بسحب 200 ألف برميل.

فيما تتجه الأنظار إلى اجتماع الفدرالي الأميركي الأسبوع المقبل، وسط توقعات بخفض الفائدة، فيما يعقد المركزي الأوروبي اجتماع سياسته النقدية في وقت لاحق اليوم.