انخفاض طفيف بأسعار النفط مع ضعف النمو العالمي

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الاثنين، حيث راهن المستثمرون مخاوف بشان ضعف النمو العالمي الذي قد يضعف الطلب على الوقود مع تشديد الإمدادات من منتجي أوبك + اعتبارًا من مايو ايار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا إلى 84.93 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:37 بتوقيت جرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.57 دولارًا للبرميل، منخفضا 13 سنتا.

وارتفع كلا العقدين للأسبوع الثالث على التوالي الأسبوع الماضي ، ليعودوا إلى المستويات التي شوهدت لآخر مرة في نوفمبر تشرين الثاني، بعد أن فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المستثمرين بإعلان المزيد من تخفيضات الإنتاج التي ستبدأ في مايو ايار.

وقال عدد من المحللين ان الارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة عززت الدولار، مما جعل السلع المقومة بالدولار مثل النفط أكثر تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

ستقطع المجموعة المعروفة باسم أوبك + إمدادات الخام عالية الكبريت من منتجي الشرق الأوسط بقيادة السعودية.

وعقب هذا الإعلان، رفعت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أسعار الخام لشهر مايو لعملاء في آسيا والولايات المتحدة، كما أخطرت شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية العديد من العملاء الآسيويين بأنهم سيحصلون على أحجام العقود الكاملة في مايو ايار على الرغم من خفض الإنتاج.

وفي الأسواق المالية العالمية، قد يساعد تقرير التضخم الأمريكي الذي يتم مراقبته عن كثب والذي سيصدر هذا الأسبوع المستثمرين على قياس مسار أسعار الفائدة على المدى القريب مما يثير التخوف من ضعف النمو العالمي.