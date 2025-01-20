انخفاض طفيف بأسعار النفط مع تبدد المخاوف من تعطل الإمدادات

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الاثنين، مع تبدد المخاوف من تعطل الإمدادات بسبب تشديد العقوبات بفعل توقعات بأن يخفف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب القيود على قطاع الطاقة الروسي في مقابل اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات بما يعادل 0.07 بالمئة إلى 80.73 دولارا للبرميل بحلول الساعة 02:29 بتوقيت جرينتش.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، الذي ينتهي تداوله يوم الثلاثاء، 77.98 دولارا للبرميل، مرتفعا عشرة سنتات أو 0.13 بالمئة. وهبط عقد أبريل نيسان الأكثر نشاطا سنتا واحدا إلى 77.38 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بأكثر من 1% في رابع صعود أسبوعي على التوالي بعد أن فرضت إدارة بايدن عقوبات على أكثر من 100 ناقلة ومنتجين روسيين للنفط.

وأدى ذلك إلى تدافع المشترين الرئيسيين الصين والهند للحصول على شحنات نفطية سريعة واندفاع للحصول على إمدادات عبر السفن حيث سعى تجار النفط الروسي والإيراني إلى الحصول على ناقلات غير خاضعة للعقوبات لنقل حمولتهم.

وقال محللون في بنك ANZ في مذكرة للعملاء إنه في حين أن العقوبات الجديدة قد تؤثر على إمدادات ما يقرب من مليون برميل يوميا من النفط من روسيا، فإن مكاسب الأسعار الأخيرة قد تكون قصيرة الأجل اعتمادا على إجراءات ترامب.

وقال المسؤولون إن ترامب وعد بالمساعدة في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسرعة، وهو ما قد يتضمن تخفيف بعض القيود لتمكين التوصل إلى اتفاق.