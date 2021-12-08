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انخفاض طفيف بأسعار النفط

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-08T04:58:45+0000
انخفاض طفيف بأسعار النفط

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط ، اليوم الأربعاء، لتعكس مكاسبها التي حققتها في وقت سابق من الأسبوع ، مع ارتفاع المخزونات البنزين الأمريكية، ومع محاولة المستثمرين تقييم التأثير الكامل لمتغير فيروس كورونا أوميكرون على الطلب العالمي على الوقود وفعالية اللقاحات الحالية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.29 بالمئة إلى 75.21 دولارا للبرميل في الساعة 05:11 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت على ارتفاع 3.2 بالمئة يوم الثلاثاء. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.78 دولارا للبرميل منخفضًا 27 سنتًا أو 0.37بالمئة بعد أن ارتفع 3.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

وانتعشت أسعار النفط في وقت سابق من هذا الأسبوع من الانهيار الأسبوع الماضي مع تزايد التفاؤل بأن صيغة Omicron الجديدة لن تسبب أضرارًا اقتصادية كبيرة.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا ، المدير العام للأبحاث في شركة نيسان للأوراق المالية ، "ان المستثمرين ما زالوا غير متفائلين تمامًا ويتبعون نهج الانتظار والترقب حتى يتعرفوا على التأثير الكامل لـ Omicron".

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

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