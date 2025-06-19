انخفاض طفيف بأسعار الذهب مع ارتفاع الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الخميس ( 19 حزيران/يونيو 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 678 الف دينار، وسعر الشراء 674 دينار. فيما سجلت أمس الأربعاء 680 ألف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 648 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 644 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 680 الف و 690 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 650 الفا و 660 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا أيضا حيث عيار 22 بيع 705 آلاف دينار، وعيار 21 بيع 673 ألف دينار، وعيار 18 بيع 576 ألف دينار.

وارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 143850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الأربعاء 143550 ديناراً مقابل 100 دولار .