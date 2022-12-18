انخفاض طفيف بأسعار الذهب في أسواق بغداد واستقراره في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد بشكل طفيف، فيما استقر في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (18 كانون الأول 2022).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 378 الف دينار، وسعر الشراء 374 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس السبت 379 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا طفيفا ايضا عند 348 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 344 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 350 الفاً و360 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 440 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 405 ألف دينار، وسجل عيار 21 بيع 390 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 335 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).